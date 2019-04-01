Россияне увидят первый весенний звездопад

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Россияне смогут увидеть первый весенний звездопад - метеорный поток Лириды. В 2019 году наблюдать за ним можно на протяжении нескольких дней, но пик звездопада придется на ночь с 22 на 23 апреля. За час можно будет увидеть до двадцати "падающих звезд", пишет РИА Новости.

Свое название Лириды получили в честь созвездия Лиры, со стороны которого, как кажется, летят метеоры. Лириды можно увидеть каждый год в апреле.

При ясном небе наблюдать за Лиридами можно будет невооруженным взглядом.