На Ямале закрыто движение по зимнику Уренгой — Красноселькуп

| Фото: ИА "Север-Пресс" | Фото: ИА "Север-Пресс"

Автомобильное движение по зимнику Уренгой — Красноселькуп закрыто на Ямале, сообщает ИА "Север-Пресс".

На трассах Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги, Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и Салехард — Надым разрешено движение автомобилей повышенной проходимости общей массой до 3,5 тонн круглосуточно.

Пользователи могут следить за состоянием зимника в режиме реального времени. Картинка с новых камер видеонаблюдения доступна через сайт департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала в разделе "Online-камеры".

Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону дорожной дирекции ЯНАО: (34922) 7-17-04.