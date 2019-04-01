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Более двух тысяч тоболяков выйдут на субботник

Общество, 13:37 23 апреля 2019

Администрация Тобольска | Фото: Администрация Тобольска

Более двух тысяч человек примут участие в экологическом субботнике в Тобольске 26 апреля, сообщает городская администрация.

По информации председателя комитета ЖКХ Евгения Курача, начало субботника для учреждений дошкольного образования и учебных заведений в 12 часов, для предприятий и организаций - в 14 часов.

"За предприятиями и организациями закреплены территории. Складирование собранного в мешки мусора предприятиями, не располагающими собственным транспортом, необходимо будет проводить на обочинах дорог и центральных проездах микрорайонов. В настоящее время от "ТЭО" получено согласие о бесплатном приеме отходов от организаций Тобольска", - отметил Евгений Курач.

С территорий, закрепленных за школами, детскими садами и другими муниципальными учреждениями, вывозить мусор будут машины компаний "ТОДЭП", "ДЭУ", "Аргумент", "Тоболпромстрой".

Предприятия "СИБУР" "ПАТП" и "СУЭНКО" в этом году выразили готовность убрать не только вверенные им территории, но и заняться уборкой на бесхозных участках. Комитетом ЖКХ проведена работа по инвентаризации тех территорий, которые ни за кем не закреплены. Взять себе под шефство такой участок может любая организация.

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# субботник , Тобольск

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