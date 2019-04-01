Британский костюм Gert помогает тюменским специалистам проверить доступную среду

| Фото: age-tek.com | Фото: age-tek.com

Тюменские поликлиники и МФЦ проверят на доступность для инвалидов. Проверка будет проводиться при помощи специального костюма Gert, который имитирует ограниченные возможности здоровья, сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

Инициировал проверку городских учреждений на предмет доступности для людей с ограниченными возможностями департамент информатизации Тюменской области. Специалисты оценят, как работает механизм электронной записи для граждан и его доступность для инвалидов. В МФЦ, поликлиниках и учреждениях культуры Тюмени протестируют пандусы, маркировки лестниц, перила, кнопки вызовов.

Костюм Gert позволяет ощутить все неудобства, которые испытывают люди с ограниченными возможностями каждый день. Результаты проверки позволяют эффективно и точечно решить проблемы доступности выбранных объектов.

Костюм состоит из специальных нарукавников, наколенников, обуви, особых очков и наушников. В комплексе детали имитируют глаукому, потерю высокой частоты слуха, тугоподвижность суставов, ограничивают подвижность головы и снижают координацию. Общий вес костюма – 20 килограммов. Это также демонстрирует проблемы со здоровьем, а именно ухудшение работы сердечно-сосудистой системы во время физической активности, например, при подъеме по лестнице.

Костюмы Gert были изобретены в Великобритании немецким дизайнером Вольфангом Моллом для моделирования возрастных изменений человеческого организма. Изначально они использовались для подготовки медицинского персонала в университетах, но оказались полезными в сфере торговли и услуг. Костюм для тестирования предоставлен ПАО Сбербанк.