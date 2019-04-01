Ян Хуторянский провел мастер-класс в гимназии № 21 Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Финалист конкурса "Лидеры России" Ян Хуторянский провел мастер-класс для старшеклассников гимназии №21 в рамках проекта "Моя родная школа", сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".

Проект "Моя родная школа" стартовал 20 апреля. Финалисты конкурса "Лидеры России" разных лет приехали в школы, где они сами учились, и рассказали ученикам 9-10 классов о том, как построить карьеру и развиваться в профессиональной сфере и поделятся своими секретами успеха. Всего организаторами проекта запланировано три волны мастер-классов: 20, 27 апреля и 18 мая.

"Для финалистов конкурса "Лидеры России" этот проект – способ вернуться в место, где прошла большая часть их детства, в новом качестве. Способ сказать "спасибо" родной школе. Логика мастер-класса построена на том, что все тезисы о профессиональном развитии подкрепляются конкретными примерами из реальных жизненных ситуаций. Такой практико-ориентированный подход, надеемся, будет очень востребован у старшеклассников", – пояснила автор проекта "Моя родная школа", победитель конкурса "Лидеры России" 2017-2018 годов Вероника Прищепа.

Для учеников, принявших участие в мастер-классах, будет объявлен конкурс видеороликов на тему "Я и моя школа через 10 лет…". Авторы лучших роликов получат возможность пройти тестирование "Карьерный потенциал" и получить персональную консультацию от экспертов в области профориентации и карьеры. Это позволит школьнику задать все интересующие его вопросы относительно дальнейшего профессионального развития.