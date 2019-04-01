Соцработники из муниципалитетов Тюменской области пройдут курсы по уходу за больными людьми

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Более 60 социальных работников из муниципальных районов Тюменской области пройдут курсы повышения квалификации "Основы практического ухода за больными людьми и обучение навыкам самоухода" в центре "Красная гвоздика" с 24 по 26 апреля, сообщает региональный департамент социального развития.

Организатор курсов — Областной геронтологический центр при поддержке департамента социального развития Тюменской области. Очные занятия будут вести сотрудники Тюменского государственного медицинского университета, в формате вебинара опытом поделится заместитель директора израильского реабилитационного центра Алёна Перлова.

Участники курса обучатся основным подходам к организации ухода за людьми пожилого и старческого возраста и инвалидами, утратившими способность к самообслуживанию, познакомятся с методами организации труда медицинского и вспомогательного персонала, изучат российский и международный опыт применения современных технологий. Как отметила начальник управления департамента социального развития Тюменской области Людмила Крашанинина, программа курса направлена непосредственно на отработку практических навыков, которая будет проводиться на фантомах и манекенах с 3 по 6 уровень реалистичности.

Система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами является составной и неотъемлемой частью федерального и регионального проектов "Старшее поколение"национального проекта "Демография". Начиная с 2018 года, в Тюменской области проводится подготовка квалифицированных кадров, непосредственно занятых уходом. От их профессионализма зависит активное долголетие и комфорт пожилых людей и инвалидов, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе.

В сентябре 2018 года были организованы курсы повышения квалификации для специалистов по уходу, участниками которых стали более 40 социальных работников организаций социального обслуживания Тюменской области.