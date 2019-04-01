Соцработники из муниципалитетов Тюменской области пройдут курсы по уходу за больными людьми
Более 60 социальных работников из муниципальных районов Тюменской области пройдут курсы повышения квалификации "Основы практического ухода за больными людьми и обучение навыкам самоухода" в центре "Красная гвоздика" с 24 по 26 апреля, сообщает региональный департамент социального развития.
Организатор курсов — Областной геронтологический центр при поддержке департамента социального развития Тюменской области. Очные занятия будут вести сотрудники Тюменского государственного медицинского университета, в формате вебинара опытом поделится заместитель директора израильского реабилитационного центра Алёна Перлова.
Участники курса обучатся основным подходам к организации ухода за людьми пожилого и старческого возраста и инвалидами, утратившими способность к самообслуживанию, познакомятся с методами организации труда медицинского и вспомогательного персонала, изучат российский и международный опыт применения современных технологий. Как отметила начальник управления департамента социального развития Тюменской области Людмила Крашанинина, программа курса направлена непосредственно на отработку практических навыков, которая будет проводиться на фантомах и манекенах с 3 по 6 уровень реалистичности.
Система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами является составной и неотъемлемой частью федерального и регионального проектов "Старшее поколение"национального проекта "Демография". Начиная с 2018 года, в Тюменской области проводится подготовка квалифицированных кадров, непосредственно занятых уходом. От их профессионализма зависит активное долголетие и комфорт пожилых людей и инвалидов, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе.
В сентябре 2018 года были организованы курсы повышения квалификации для специалистов по уходу, участниками которых стали более 40 социальных работников организаций социального обслуживания Тюменской области.