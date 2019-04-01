Акция "Добро в село" стартует в Тюменской области 30 апреля

| Фото: архив ИА "Тюменская линия" | Фото: архив ИА "Тюменская линия"

Всероссийская акция "Добро в село" в Тюменской области стартует с 30 апреля. Карачинский ФАП Тобольского района станет первым, куда прибудут волонтеры-медики.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила заместитель начальника управления по воспитательной и внеучебной работе Тюменского государственного медицинского университета Инга Некрасова.

"В этом году акция "Добро в село" в Тюменской области пройдет в 11 ФАПах, тогда как в прошлом году в данном проекте успели поучаствовать всего восемь ФАПов", - отметила она.

Всего более 100 волонтеров-медиков в этот раз будут участвовать в федеральном проекте #ДоброВСело. И если в 2018 году, он стартовал впервые и прошел осенью, то в этот раз, добавляет Инга Некрасова, волонтерский проект рассчитан с апреля по октябрь - время, когда активно можно заниматься благоустройством, озеленением.

Помимо волонтеров-медиков, в это раз к акции в Тюменской области присоединятся студенты ТИУ.

"Уже достигнута договоренность и вместе с нашими волонтерами-медиками в акции будут участвовать строительные отряды индустриального университета. Нам их помощь важна, так как у них больше опыта в плане благоустройства", - рассказала Инга Некрасова.

Десант волонтеров в 2019 году помимо Карачинского ФАПа, в Тобольском районе побывают в фельдшерских пунктах сел Верхние Аремзяны, Октябрьское, Бизинское. В Ишимском районе - Прокуткино, Неволино. В Абатском районе волонтеры проведут акцию "Добро в село" в ФАПе Тушнолобово в июле. В октябре побывают в Салаирке и Нариманово Тюменского района.

По словам Инги Некрасовой, традиционно волонтеры-медики реализуют медицинский и немедицинский блоки проекта: "Они будут проводить скрининг, профилактическую работу, в том числе со школьниками. Примерно 10 волонтеров запланированы на каждый выезд. Есть местное отделение волонтеров-медиков. В Тобольске и Ишиме есть филиалы медколледжа, в Тюменский район поедут волонтеры ТюмГМУ из регионального штаба".

Детали проведения Всероссийского проекта #ДоброВСело обсуждались накануне в Екатеринбурге, на форуме волонтеров-медиков УФО. На нем были утверждены программы развития региональных волонтерских движений.

Анжела Лебедева