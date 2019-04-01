Более восемнадцати тысяч жителей области стали участниками "Библионочи"

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Более 18 тыс. жителей Тюменской области стали участниками акции "Библионочь-2019" 19 и 20 апреля, сообщает региональный департамент культуры.

"Библионочь" проходила под девизом - "Весь мир – театр". Центральной площадкой областной столицы стала Тюменская научная библиотека им. Д. И. Менделеева, которая в этот день превратились в огромный театральный павильон. И это можно было почувствовать, уже только приблизившись к крыльцу библиотеки: гостей встречали артисты на ходулях и мимы, а в холле ждали Петр I и Екатерина – артисты тюменских театров. С ними было сыграть в литературную викторину, а за верные ответы получить подарки с брендом акции.

Взрослые и дети на протяжении акции, в разных библиотеках области смогли познакомиться с различными видами творчества, принять участие в мастер-классах по актерскому мастерству и сценической речи, самостоятельно создать картину в технике "живопись шерстью", нарисовать 3D-ручкой очки и сразу их примерить, стать на несколько минут кукловодом или гримером.

Неизменный интерес у тюменцев вызывает традиционная экскурсия в книгохранилище и фонд редких книг. Участникам "Библионочи" было представлено факсимильное издание (точное воспроизведение) Евангелия, принадлежащее когда-то писателю Федору Достоевскому.

Гости акции смогли прослушать лекции о культуре и традициях разных поколений, о театре и литературе в восточной культуре, а также встретится с любимыми актерами тюменских театров.