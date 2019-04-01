В Салехарде подростки нашли в сугробе более двухсот тысяч рублей

| Фото: 89.мвд.рф | Фото: 89.мвд.рф

Сумку с крупной денежной суммой и документами на имя гражданина одной из республик ближнего зарубежья передали в дежурную часть ОМВД России по Салехарду местные жители 21 апреля.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, родители 12-летнего мальчика сообщили, что "барсетку" обнаружил в сугробе их сын с одноклассником во время прогулки возле одного из домов по ул. Матросова.

| Фото: 89.мвд.рф | Фото: 89.мвд.рф

Полицейские установили хозяина сумки, им оказался иностранный гражданин 1994 года рождения. В ближайшее время найденные документы и деньги в размере 220 тыс. рублей передадут владельцу.

Руководство ОМВД России по Салехарду приняло решение о награждении благодарственными письмами детей и их родителей.