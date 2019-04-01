Три миллиона рублей заплатит компания за нелицензированный алкоголь

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Штраф в 3 млн рублей выплатит компания в Тюмени за продажу водки без лицензии, сообщает региональная прокуратура.

Прокуратура Ленинского округа Тюмени совместно с сотрудниками УМВД России по Тюмени провела проверку по жалобе жительницы города на ночную торговлю алкоголем в магазине "Продукты 24" по ул. Малышева, 37/2, принадлежащему ООО "Лидер плюс".

В ходе проверочной закупки 13 декабря 2018 года в 21 час 45 минут в магазине был выявлен факт продажи водки без лицензии.

Прокуратура округа в отношении ООО "Лидер плюс" возбудила административное дело по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ.

22 апреля 2019 года, по результатам рассмотрения административного дела арбитражный суд Тюменской области оштрафовал компанию на 3 млн рублей.