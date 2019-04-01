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Штрафы за отсутствие урн выписали владельцам магазинов в Ишиме

Общество, 16:11 23 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

31 уведомление об устранении нарушений вручили владельцам торговых точек, у которых урн для случайного мусора не оказалось. Представители муниципальной инспекции провели рейд по ул. Карла Маркса Ишима.

"Установка урн входит в обязанности по содержанию прилегающей территории. До установленного числа не все правообладатели помещений установили урны. Нарушителям грозит административный штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей", - подчеркнула начальник муниципальной инспекции МКУ "Управление ЖКХ Ишима" Татьяна Олькова.

Она отметила, что установка урн в соответствии с правилами благоустройства сделает улицы города еще чище, позволит ишимцам гулять по чистому и ухоженному городу.

Инна Кондрашкина

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# благоустройство , Ишим , рейд

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