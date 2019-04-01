Ишимские ТОСы стали финалистами областного конкурса микрорайонов
| Фото: администрации Ишима
Два ишимских ТОСа заняли призовые места в областном конкурсе "Самый безопасный микрорайон", сообщает пресс-служба администрации города.
ТОС "Заимский" стал вторым, ТОС "Центральный" - третьим по итогам конкурсного отбора. На денежные средства, предусмотренные призовым фондом, продолжится благоустройство микрорайонов.
Дипломы победителям конкурса вручил глава Ишима Федор Шишкин. Он поблагодарил их за эффективную деятельность по благоустройству территорий, организацию культурно-массовых мероприятий, профилактику антиобщественных проявлений.
Соб. инф.