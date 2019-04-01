Подведены итоги первого экологического форума "Чистая страна"

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Органам власти нужно провести проверку того, как регионы соблюдают законодательство в части установления тарифов за обращение с отходами, об этом сказал секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак, подводя итоги Всероссийского экологического форума "Чистая страна", сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

"В 2019 году в большинстве регионов стартовала реформа в сфере обращения с отходами. Активистам партпроекта "Единой России" "Чистая страна" удалось вскрыть мошеннические схемы, когда региональные операторы вписывают в платежные квитанции двойную оплату за вывоз и утилизацию отходов. Информация передана в Генеральную прокуратуру. Предлагаю органам власти провести проверку того, как наши регионы соблюдают законодательство в части установления тарифов за обращение с отходами", - сказал Турчак.

Он уверен, что отдельная поддержка при реализации реформы необходима социально незащищенным гражданам.

Нуждается в стимулировании и раздельный сбор отходов, сказал секретарь Генсовета партии. По его мнению, поддержку должны получать и перерабатывающие предприятия. Их необходимо включить в территориальные схемы в области обращения с отходами.

Отдельного внимания заслуживает и вопрос развития экологически чистого транспорта. Турчак рекомендовал органам государственной власти субъектов РФ установить приоритет транспортных средств на газомоторном топливе при проведении закупок и предусмотреть в программах развития электрического автотранспорта введение бесплатных парковок, выделение отдельных полос для движения и развитие сетей зарядных станций.

Он предложил создать перечень товаров, работ и услуг, закупки которых должны проводиться с учетом экологических критериев. Например, обеспечить приоритет закупки товаров, произведенных из вторичных материальных ресурсов.

"Важная проблема - информирование граждан о реальной экологической обстановке в удобном для них формате. Считаю, что "Единой России" необходимо ускорить внесение в Государственную думу проекта федерального закона о доступе граждан к экологической информации, а также проработать вопрос о возможности участия общественных инспекторов по охране окружающей среды в проверках, проводимых органами государственного экологического надзора федерального и регионального уровня", - считает Турчак.

По итогам форума был принят проект резолюции. "На следующей неделе мы представим председателю правительства, председателю нашей партии Дмитрию Медведеву конкретные предложения, на основе которых будет подготовлен проект поручений правительству", - подчеркнул Турчак.

Как отметила региональный координатор партпроекта "Чистая страна", председатель комитета по экономической политике и природопользованию Тюменской областной думы Инна Лосева, безусловно, одним из самых важных событий апреля стало проведение в Челябинске первого федерального экологического форума.

"В ходе форума его участники рассмотрели и обсудили вопросы эколого-просветительской работы на территории регионов, поделились опытом практической работы по улучшению экологического состояния родной республики, края, округа или области, озвучили истории успеха осуществления экологических проектов и акций на своих территориях деятельности. Были затронуты вопросы качества атмосферного воздуха, промышленных выбросов и транспортных выхлопов", - отметила она.

По словам председатель комитета по экономической политике и природопользованию Тюменской областной думы, одной из главных тем обсуждения, которой было уделено особое внимание – это проводимая в стране реформа системы обращения с твердыми коммунальными отходами. "За неполные четыре месяца ее проведения, в том числе и при помощи активистов партии "Единая Россия" и общественных организаций, удалось выявить ряд нарушений и недостатков, которые требуют принятия соответствующих решений по их устранению. Это и двойная оплата, отражаемая в ряде платежных документов за вывоз и утилизацию отходов, и вопросы дополнительной поддержки при реализации реформы социально незащищенным гражданам, вопросы обоснованности тарифа на вывоз ТКО. Все обсуждаемые на форуме вопросы в конечном итоге найдут отражение в итоговых документах-рекомендациях, которые будут переданы в правительство РФ для принятия решений", - заключила Инна Лосева.