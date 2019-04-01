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Тюменские водители скорой помощи подключились ко всероссийской акции

Общество, 18:10 23 апреля 2019

"Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

Водители тюменской скорой помощи поддержали Всероссийскую социальную акцию "Без вас не получится", сообщает администрация города.

Акция направлена на соблюдение правил перевозки детей и соблюдение скоростного режима при перевозке маленьких пассажиров.

Пройдя инструктаж по дорожной безопасности, водители машин скорой помощи стали зрителями информационного фильма "Маленькие вещи имеют большое значение" и призвали тюменских автомобилистов включать "детский" режим, когда в машине перевозится ребенок.

Чем чаще водители автомобилей будут включать данный режим, перевозя детей в автокреслах, соблюдать скоростной режим, отказавшись от опасных маневров на дороге, тем реже водителям скорой помощи придется включать спецсигналы, чтобы быстрее довезти пострадавшего в ДТП ребенка до больницы.

Водители скорой помощи сделали фото с призывом "Без вас не получится" для размещения в социальных сетях.

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# акция , водители , перевозка детей , скорая помощь

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