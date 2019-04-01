Реставраторы Шитовы ищут место для коллекции наличников XIX века

| Фото: из группы "Тюмень - наш дом" Вконтакте | Фото: из группы "Тюмень - наш дом" Вконтакте

Помощь тюменцев нужна мастерам-реставраторам Шитовым, мастерская которых сильно пострадала от пожара 3 апреля. Они ищут место, где можно разместить коллекцию наличников. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказал мастер Святослав Шитов.

По его словам, необходимо найти место, где можно разместить уцелевшую коллекцию наличников — это объекты культурного наследия XIX века. Их насчитывается около 20 штук.

"Есть большая коллекция наличников, которые я лично собирал на протяжении, наверно, 20 лет. Ездил по городу, районам и деревням. Сейчас нам нужно срочно где-то разместить наличники, потому что на территории дома, где располагалась наша мастерская, будут вестись строительные работы по восстановлению здания", — сказал Святослав Шитов.

По мнению мастера, для этой цели подошел бы двор центра эстетического воспитания детей "В доме Буркова".

Между тем в мастерской Шитовых на ул. Дзержинского, 34 после пожара уже прошло несколько субботников. С территории вывезли две машины мусора, оставшегося после сильного пожара.

Добровольцы отдельное внимание уделили книгам Вадима Шитова. Их продолжают восстанавливать. "Много изданий сгорело, обуглилось, промокло. Волонтеры спасли более двух сотен книг. Деньги от их продажи идут на восстановление мастерской, покупку инвентаря, инструментов", — поделился реставратор.

Те, кто хотят помочь в работах на территории дома на ул. Дзержинского, могут позвонить Святославу Шитову по телефону: 8-982-92-34-865. Когда пройдет очередной субботник — пока неизвестно. По его словам, нужна помощь мастеров, которые бы помогли восстановить станки. Сейчас оборудование стоит в гараже.

Напомним, пожар произошел в деревянном доме на ул. Дзержинского, 34, возведенном в XIX веке, в Тюмени 3 апреля. Внутри здания все сильно выгорело, но перегородки и кровля остались целыми. Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что дом будет восстановлен.

Инна Пахомова