Упоровским школьникам предлагают найти площадь села и решить другие задачи

| Фото: Совет старшеклассников "Единство" Упоровской школы во ВКонтакте | Фото: Совет старшеклассников "Единство" Упоровской школы во ВКонтакте

Около 60 задач на основе данных о райцентре, вошли в сборник задач по математике для пятиклассников, который составили в Упоровской школе. О проекте "Упорово в цифрах и фактах" корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказала учитель математики Упоровской школы Ирина Воробьёва.

С начала учебного года ученицы девятого класса Ксения Прудникова и Юлия Суворова под ее руководством собирали данные о родном селе и на их основе составили задачи.

"В сборнике, который мы пока распечатали в единственном экземпляре, три раздела. Самый небольшой, из десяти задач, по истории Упорово. Еще один раздел посвящен географии и природе, а самый большой, состоящий из почти 30 задач, составлен с опорой на экономику предприятий и организаций", - рассказала Ирина Воробьёва.

По ее словам,часть задач будет по силам четвероклассникам, часть интересна и шестиклассникам. В сборнике есть диаграммы, карты, интересные факты, для некоторых решений потребуется составить уравнение, использовать дроби.

Информацию для необычного сборника помогли собрать сотрудники краеведческого отдела Упоровской районной библиотеки, администрации муниципалитета, родители учеников.

Первый урок авторы проекта провели в 5а классе 18 апреля. "В одной задаче мы предложили им вычислить площадь села, дав в условиях площадь территории района и во сколько раз она больше. В другой – посчитать среднее количество учеников в классах нашей школы. И было очень радостно видеть, как ребята справляются с заданиями и с большим интересом ждут новых", - рассказала Ксения Прудникова.

Также девушки во время урока успели привести и любопытные факты, например, что в Упорово 63 улицы, и самая длинная из них не центральная улица Володарского, а Советская.

Как добавила руководитель проекта, сейчас они готовят его к защите на заседании школьной комиссии по научно-исследовательским работам. Если "Упорово в цифрах и фактах" понравится ученикам, преподавателям, то с учетом предложений и замечаний, авторы продолжат работу по нему в следующем учебном году.

Ирина Кургузова