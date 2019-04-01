Юбилею Тюменской области посвятили фестиваль творчества викуловчане

| Фото: Викуловский Дом культуры | Фото: Викуловский Дом культуры

Фестиваль народного творчества "Живые родники" в Викулово был посвящен 75-летию Тюменской области. В нем приняли участие более 200 самодеятельных артистов. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сказала режиссер массовых праздников Викуловского Дома культуры Анна Кондыгина.

"Основной темой традиционного районного фестиваля "Живые родники" стал юбилей Тюменской области. 24 вокальных коллектива, в том числе четыре дуэта и девять солистов представили зрителям 37 номеров. В репертуар исполнителей вошли песни народные, связанные с историей тюменского края", - рассказала она.

Возраст участников фестиваля разный, добавила Анна Кондыгина, младшему 7 лет, старшему – далеко за 80-ть. Наряду с профессиональными коллективами, такими как ансамбль "Россияночка" из с. Ермаки, который получил в 2019 году звание народного, и образцовый танцевальный ансамбль "Фиеста", на сцену выходили начинающие исполнители.

| Фото: Викуловский Дом культуры | Фото: Викуловский Дом культуры

"Очень порадовал детский ансамбль "Первоцвет". Это школьники, которые поют фольклор. Они из Викулово, ими занимается в ДК Любовь Мякишева, - отметила режиссер массовых праздников Викуловского Дома культуры. - Впервые в фестивале "Живые родники" участвовал бывший мастер училища, пенсионер Сергей Чупин с песней "Душа моя прописана в Сибири". Дарья Калинина из села Калинино с песней "Коромысло" понравилась, девочка талантливая, перспективная. Порадовал также детский вокальный ансамбль "Частушка" - это коллектив мальчиков, они впервые участвовали в фестивале".

| Фото: Викуловский Дом культуры | Фото: Викуловский Дом культуры

У фестиваля "Живые родники" нет победителей, призеров, заметили организаторы. Каждый коллектив отмечают благодарственным письмом и сертификатом на развитие.

| Фото: Викуловский Дом культуры | Фото: Викуловский Дом культуры

"Хочется отметить неиссякаемую энергию и фантазию вокальных коллективов, они подбирают песни, которые можно слушать бесконечно. А еще важный момент - все ансамбли выходят на сцену в новых костюмах. За это мы благодарны нашей швее-дизайнеру, мастеру на все руки - Анне Вычужаниной", - сказала Анна Кондыгина.

| Фото: Викуловский Дом культуры | Фото: Викуловский Дом культуры

Впереди у викуловских артистов - организация концерта к 9 мая. 6 июля творческие коллективы будут задействованы в праздновании 95-летия района, а в августе лучшие коллективы села примут участие в празднике, посвященном юбилею Тюменской области.

Анжела Лебедева