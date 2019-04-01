Выставка к юбилею области открылась в музее Словцова

| Фото: ТМПО во ВКонтакте | Фото: ТМПО во ВКонтакте

Выставка, посвященная 75-летнему юбилею образования Тюменской области, открылась в музейном комплексе им. И. Я. Словцова, сообщают организаторы.

На ней представлены работы: картина тюменского живописца Ивана Котовщикова "Тюменская судоверфь фронту" и портрет Героя Советского Союза Марите Мельникайте, исполненный московским живописцем Владимиром Телиным.

Тюменская область в 60-е годы по меткому выражению художника Остапа Шруба стала "очагом планеты". Произведение из трех картин Шруба "Весна Самотлора" захватывает размахом северных бескрайних просторов, наполненных мощным потоком энергии, движением нефтяных артерий трубопроводов, "дыханием" буровых. Этому ритму вторит картина В. Янке "Разбуженная тайга", а также суровые пространства северных пейзажей с нефтяными вышками и новыми дорогами таких художников, как М. Гордобей, А. Седов, П. Токарев, Г. Барилкис.

Главной особенностью выставки является портретная галерея знаменитых людей области, запечатленных в живописи, графике, скульптуре. Выделяется групповой портрет, созданный В. Овчаровым – "Первая нефть. Первооткрыватели".

Выставка работает до 1 сентября 2019 г. Вход свободный.