Более сорока мастеров представили изделия на выставке в Викулово

| Фото: Викуловский Дом культуры | Фото: Викуловский Дом культуры

Более 40 умельцев представили свои работы на выставке фестиваля "Живые родники" в Викулово, посвященного 75-летию Тюменской области.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала заведующая краеведческим музеем им. А.В. Давыдова с. Викулово Юлия Чудакова.

"Викуловский район богат мастеровыми людьми, - отметила она. - В нашей традиционной выставке в этот раз 40 мастеров представили более 300 работ. Это работы разных техник и сюжетных линий. Каждая по-своему уникальная".

| Фото: Викуловский Дом культуры | Фото: Викуловский Дом культуры

В Викуловском районе есть мастера, которые работают с берестой, занимаются резьбой по дереву, ковроткачеством, плетут из лозы. Наряду с исконными ремеслами, как заметила Юлия Чудакова, в районе развиваются современные направления рукоделия - бисероплетение, создание авторских кукол, изделий из изолона.

"Хотелось бы рассказать об отдельных мастерах, так, к примеру, в селе Каргалы у нас живет Петр Лотос, который занимается плетением лозы из черемухи. Его продукция пользуется большой популярностью, - поделилась заведующая музеем. - Валяльщица из села Балаганы Мария Шипачева создает валенки, украшает их вышивкой, бисером. Люди охотно покупают и носят с удовольствием".

Так же Юлия Чудакова отметила мастера - берестянщика Дмитрия Гилева из с. Чуртан. Он создает туески, стилизованные самовары, крынки. А еще, он знатный пчеловод, выводит разные сорта меда, к нему едут отовсюду и за берестяными изделиями и за медом. Его коллекция берестяных изделий есть в Викуловском музее.

Павлина Хоцко из с. Озерное славится вышивкой и коврами ручной работы. Мастер Николай Портнягин из с. Балаганы создает двигающихся насекомых, шкатулки и другое.

"В этот раз он нас удивил, - заметила Юлия Чудакова - Из дерева сделал мини-граммофон с рупором, который работает. На протяжении работы выставки мы из него слушали "Утомленное солнце" и другие композиции".

| Фото: Викуловский Дом культуры | Фото: Викуловский Дом культуры

Увидеть многообразие умелых рук мастеров викуловчане смогли 21 апреля, когда в селе проходил фестиваль "Живые родники". Но на этом презентация таланта мастеровых людей Викуловского района не заканчивается.

| Фото: Викуловский Дом культуры | Фото: Викуловский Дом культуры

"Работы мастеров викуловчане смогут увидеть на юбилее района – 6 июля – масштабное мероприятие. В музее проходят тематические выставки, в Домах культуры. Мы их не оставляем в покое, да и они сами охотно откликаются на наши просьбы - представить изделия на суд зрителям и успешно их реализовать", - подытожила заведующая краеведческим музеем им. А.В. Давыдова с. Викулово Юлия Чудакова.