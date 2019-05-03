"Ночь музеев-2019" в регионе посвятят 75-летию Тюменской области

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

75-летию Тюменской области и 140-летию тюменского музея посвятят программу "Музеи как центры культуры: будущее традиции", которая пройдет 18 мая в рамках международной акции "Ночь музеев-2019".

Музейные объекты Тюмени, Тобольска и Ялуторовска приглашают гостей на необыкновенный фейерверк событий: интерактивные площадки, ярмарки, исторические перфомансы, выставки и фотовыставки, арт-объекты, стильные фото-зоны, викторины, квесты, мастер-классы, выступления творческих коллективов, автобусные и пешеходные экскурсии, театрализованные представления, демонстрация фильмов, лазерное шоу и многое другое, сообщают в ТМПО.

В детском центре "Музейляндия" (ул. Советская, 63) с 16 до 20 часов впервые пройдет "Ночь музеев для детей", где ребята поучаствуют в различных конкурсах, мастер-классах, квестах, подвижных играх и танцах.