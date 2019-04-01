В Югре объявили тендер на создание фигур из травы: лося, кролика-папы, белки

| Фото: архив администрации Сочи | Фото: архив администрации Сочи

Тендер на создание и установку десяти фигур из травы объявила библиотека-музей Пыть-Яха. Подрядчикам необходимо создать десять фигур среди которых: медведь, олень, истукан, кролик-папа, лось, белка, крольчонок стоячий, самец и самка косули, чум.

Как сообщает тендерная salestech-система OTC.ru, техническая документация регламентирует создание десяти топиарных фигур высотой от 50 см до 2,5 метров.

"Критерий "качество ТРУ" не содержит четкого порядка оценки, что затрудняет расчет по формуле, и этот фактор в сочетании со значимостью критериев, цена всего 10 процентов, характерны для тендеров, в которых победитель будет выбран по большей цене, но по лучшему качеству и он уже известен заказчику", - поясняет аналитик OTC.ru Михаил Лундберг.

Начальная максимальная цена тендера 1 млн 367 тыс. руб. Поскольку фигуры выставлены единым лотом, то определить стоимость конкретного топиария и выяснить кто дороже – истукан или самец косули, невозможно в принципе.