Тюменские застройщики готовятся к переходу на новую систему работы с эскроу-счетами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Не допустить появления обманутых дольщиков и сохранить объемы строительства и ввода жилья – важная задача, которая стоит перед властью, застройщиками и представителями банковской сферы.

Об этом на совещании, посвященном переходу жилищного строительства на проектное финансирование и работу с эскроу-счетами, сообщил заместитель губернатора, начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов.

"Строительные компании должны перейти на работу с эскроу-счетами. Предстоит непростая работа - банки предъявляют к застройщикам жесткие требования. Мы готовы помочь застройщикам. Наша задача – как можно быстрее осуществить плавный переход на проектное финансирование", - отметил Сергей Шустов, обращаясь к представителям строительных организаций.

Перейти на проектное финансирование с использованием специальных счетов эскроу застройщики обязаны с 1 июля 2019 года. Это система, при которой деньги граждан будут поступать не участникам рынка недвижимости, а на специальный счет в банк.

В настоящее время в Тюменской области работает 61 застройщик, в стадии строительства находится 162 объекта. 22 апреля председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о критериях, которые позволяют застройщикам достраивать объекты без эскроу-счетов. По старой схеме будут работать организации, степень готовности домов которых достигла 30%, а количество договоров долевого участия по конкретному объекту превышает 10%.

В Тюменской области под эти критерии попадают 105 из 162 объектов. Остальным застройщикам предстоит перейти на новую схему работы. "Мы провели тщательный анализ всех домов и остановились на этих цифрах. Считаем, что Тюменская область справится с поставленной задачей", - добавил Шустов.

В регионе с застройщиками по экскроу-счетам готовы работать Сбербанк, Запсибкомбанк-ВТБ и банк ДОМ.РФ.

Во время совещания руководитель регионального развития проектного финансирования банка Дом.РФ Сергей Калинин рекомендовал застройщикам обращаться во все банки, которые работают по программе проектного финансирования и выбирать более удобный и выгодный вариант. В качестве преимуществ банка "Дом.РФ" Сергей Калинин назвал отсутствие необходимости внесения застройщиком собственных средств в том случае, если проект устойчивый и по нему идут активные продажи. При этом банк работает с отдельным проектом, что важно для средних застройщиков, за которыми не стоит группа компаний. Кроме того, в зависимости от суммы кредита (которая покрывается эксроу-счетами) ставка для застройщиков может снизиться до 0,01%.

"Застройщики воспринимают ситуацию очень конструктивно, понимают, что строительная отрасль идет в сторону проектного финансирования, что с 1 июля средства дольщиков будут замещены банковским финансированием", - прокомментировал Сергей Калинин.

По его словам, в отрасль жилищного строительства страны вовлечено около 3,7 триллионов рублей - это деньги дольщиков. Поэтому перед банками стоит амбициозная задача – в течение ближайших 2-3 лет заместить эти средства проектным финансированием.

"Это достаточно большой вызов, учитывая, что сейчас объем проектного финансирования составляет порядка 700 миллиардов. Более того, учитывая плановые объемы строительства, в течение пяти лет объем проектного финансирования должен вырасти до 6,4 триллионов рублей", - добавил Сергей Калинин.

В Тюмени отделение банка Дом.РФ располагается на ул. Сакко, 31. При этом основная работа с застройщиками ведется онлайн через личный кабинет на сайте банка и по телефону.

Любовь Голышева