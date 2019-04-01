  • 24 апреля 201924.04.2019среда
  • USD63,7906
    EUR71,7453
  • В Тюмени 6..8 С 2 м/с ветер юго-западный

Круглый стол "Рынок недвижимости Тюмени. Покупка новостройки без риелтора"

Общество, 12:09 24 апреля 2019

www.nalog.ru | Фото: www.nalog.ru

25 апреля в 15 часов в отеле "Ремезов" при поддержке информационного агентства "Тюменская линия" начнется круглый стол "Рынок недвижимости Тюмени. Покупка новостройки без риелтора".

В нем примут участие коммерческий директор ГК "ТИС" Светлана Утешева, директор по продажам ГК "ТИС" Татьяна Палецких, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам ГК "Дом" Тарас Герасимов, директор по продажам ГК "ЭНКО" Андрей Скосырский, директор по информационной политике ГК "ЭНКО" Вадим Толчеев, руководитель отдела продаж ООО "ИНКО и К" Илья Алешин, управляющая операционным офисом "Абсолют банк" Ольга Скосырских и руководитель отдела продаж компании ДЕЛИС Людмила Кушникова.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# застройщики , круглый стол , недвижимость , риелторы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:48 24.04.2019Ярмарка вакансий для людей с ограничениями по здоровью пройдет в Аромашево
13:37 24.04.2019Колонна "Бессмертного полка" в Тюмени 9 мая начнет формироваться от улицы Челюскинцев
13:26 24.04.2019Остановки с электронными табло и кофейнями планируют установить в Тюмени
13:04 24.04.2019Геннадий Иванов предлагает расширить информацию о героях "Бессмертного полка"