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В Сургутском районе погиб пассажир автомобиля группы быстрого реагирования

Происшествия, 08:40 24 апреля 2019

86.мвд.рф | Фото: 86.мвд.рф

Один человек погиб в дорожной аварии, произошедшей на 19 км трассы Сургут – Нижневартовск 23 апреля, сообщает управление МВД России по Югре.

Водитель "Хендэ Солярис" 1966 года рождения не справился с управлением, его автомобиль занесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с "Фольксваген Мультивен" под управлением водителя 1974 года рождения.

86.мвд.рф | Фото: 86.мвд.рф

В результате ДТП водитель "Хендэ Солярис" получил телесные повреждения, его пассажир 1992 года рождения погиб на месте. Водитель "Фольксвагена" не пострадал.

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# ДТП , полиция , смерть , Сургутский район , УМВД России по ХМАО

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