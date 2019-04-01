Любителей парковать автомобиль на газоне будут штрафовать

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Любителей парковать автомобиль на газоне или детской площадке будут штрафовать. Размер штрафа составит от 1 до 50 тыс. рублей, сообщает администрация Тюмени.

Правила благоустройства города запрещают парковать транспортные средства на газонах, цветниках и озелененных территориях, а также на детских, игровых и спортивных площадках во дворах жилых домов.

Во время текущих осмотров территории квартальные имущественных комплексов выявляют факты парковки на газонах или детских и спортивных площадках, после чего принимают меры по составлению протокола об административном правонарушении.

О таких фактах могут сообщать и сами жители. Для этого им необходимо обратиться в управу или службу заказчика по благоустройству соответствующего административного округа либо на портал "Тюмень – наш дом" (категория "Автомобиль припаркован на детской площадке").

В сообщении указать точное место, дату и время выявленного нарушения, приложить фотоматериалы (с государственным регистрационным номером транспортного средства), адресную привязку. Далее должностное лицо, уполномоченное на составление протокола об административном правонарушении, вызовет собственника транспортного средства. Материалы дела передадут в административную комиссию для рассмотрения.

Кодекс Тюменской области об административной ответственности предусматривает административную ответственность за подобные правонарушения в виде предупреждения или наложения штрафа на граждан в размере от 1 до 5 тыс. рублей; на должностных лиц – от 5 до 50 тыс. рублей; на юридических лиц – от 10 до 50 тыс. рублей.

Добавим, административная комиссия Центрального округа с начала 2019 года рассмотрела 33 протокола об административных правонарушениях за размещение транспортных средств на озелененных территориях, детских и спортивных площадках. Вынесено штрафов на общую сумму 25 тыс. рублей.