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Главный следователь региона проведет личный прием в Тюмени

Общество, 16:56 24 апреля 2019

следственного комитета Тюменской области | Фото: следственного комитета Тюменской области

Руководитель следственного управления СК РФ по Тюменской области Александр Кубляков проведет прием граждан 25 апреля с 10 до 11 часов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, прием состоится в следственном управлении (г. Тюмень, ул. Шиллера, 44).

Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а в случае представительства интереса иных граждан - документ, удостоверяющий такие полномочия; заявление, в котором изложено существо вопроса.

Личный прием ведется по предварительной записи. Записаться можно по телефонам: 8 (3452) 62-16-63, 62-15-93. Оставить контактную информацию можно на сайте в разделе "Интернет-приемная".

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# Александр Кубляков , прием граждан , следственный комитет

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