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Тюменцы могут принять участие в исследовании городского ландшафта

Общество, 17:27 25 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Большое исследование городских ландшафтов началось в Тюмени.

Его проводят географы кафедры физической географии и ландшафтоведения МГУ в рамках проекта Научного студенческого общества "Урболандшафты Тюмени", сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В работе участвуют студенты и преподаватели ТюмГУ. Но принять участие в проекте может каждый желающий. Для этого нужно будет заполнить анкету.

"Любая городская застройка должна быть комфортной, безопасной и качественной независимо от ее возраста и стиля. Мы исследуем эмоциональное, ценностное восприятие городских ландшафтов его жителями. Поэтому просим оценивать не столько желание жить в предлагаемых на фотографиях районах, сколько желание гулять, находиться в этом ландшафте", - поясняют исследователи.

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# исследование , ландшафт , ТюмГУ

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