Остановки с электронными табло и кофейнями планируют установить в Тюмени

| Фото: из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

150 остановок для пассажирского транспорта с электронными табло и кофейнями могут появиться в Тюмени. Об этом на отраслевом совещании в управе Калининского округа сообщил директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов.

Он отметил, что в Тюмени прорабатывается вопрос внедрения проекта "Умные остановки". "Планируется установить 150 таких остановок для пассажирского транспорта. Это будут современные пункты, где можно с комфортом ожидать рейсовые автобусы", — рассказал директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.

В остановочных комплексах хотят установить электронное табло с расписанием автобусов, банкоматы и даже кофейни. Кроме того, все сооружения оснастят видеокамерами.

"Управление данными остановками будет осуществляться из единого диспетчерского пункта. Проект планируется реализовать с привлечением частных инвесторов, через механизм концессии", — заключил Игорь Фролов.