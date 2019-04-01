Ярмарка вакансий для людей с ограничениями по здоровью пройдет в Аромашево

| Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района | Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

Специализированная мини-ярмарка вакансий рабочих мест для граждан с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Аромашево 25 апреля, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Ярмарка организована для оказания помощи гражданам с ограниченными возможностями здоровья в поиске наиболее подходящей для них работы.

Место проведения - с. Аромашево, ул. Ремесленная, 9а. Начало мероприятия в 10 часов.

Для тех, кто не имеет возможности посетить ярмарку, в течение рабочего дня будет работать телефон горячей линии (34545) 2–30–65.