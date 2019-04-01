Привиться без предварительной записи могут тюменцы в городских поликлиниках

| Фото: 72.rospotrebnadzor.ru | Фото: 72.rospotrebnadzor.ru

Привиться в рамках Национального календаря профилактических прививок в соответствии со своим возрастом без предварительной записи могут тюменцы в городских поликлиниках с 22 по 30 апреля. При себе желательно иметь прививочный сертификат, сообщает комитет здравоохранения Тюмени.

24 апреля в областной столице стартовала Европейская неделя иммунизации. В 2019 году лозунги мероприятия: "Защитимся вместе: вакцины работают" и "Предупредить. Защитить. Привить".

С 24 по 30 апреля в Тюмени будут работать тематические горячие линии, посвященные вакцинопрофилактике детей и взрослых. Задать вопросы специалистам о методах и способах вакцинации, современных вакцинах можно по телефонам: департамента здравоохранения Тюменской области в рабочие дни с 9 до 17 часов по телефону 68-45-65; управления Роспотребнадзора по Тюменской области по телефону 8-9044-92-92-30.

Кроме того, работа телефонных горячих линий будет организована во всех поликлиниках Тюмени. Номера телефонов можно узнать на официальных сайтах медицинских организаций.

Информацию относительно вакцин можно получить у лечащего доктора либо в отделении медицинской профилактики в поликлинике по месту прикрепления.