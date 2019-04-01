Подопечных тюменского центра "Милосердие" проверили на ВИЧ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 40 подопечных центра помощи "Милосердие" прошли тест на ВИЧ в рамках выездной встречи со специалистами тюменского Центра профилактики и борьбы со СПИД. Ни одного случая ВИЧ-инфекции обнаружено не было. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал директор центра помощи Андрей Якунин.

Соглашение о сотрудничестве с Центром профилактики и борьбы со СПИД центр "Милосердие" подписал в 2018 году. На днях специалисты в очередной раз посетили отделение центра помощи на Воронинских горках, где обследовали на ВИЧ около 40 человек. Вирус ни у кого не обнаружен.

"Начиная с этого года, мы регулярно предоставляем информацию в Центр профилактики и борьбы со СПИД о новых людях, которые поступили к нам, чтобы специалисты приезжали, обследовали наших подопечных. У всех, кто у нас находится, должен быть определен статус. Если человек нуждается в антиретровирусной терапии, то он получит необходимые препараты", — рассказал Андрей Якунин.

Центр помощи "Милосердие" взаимодействует и с другими лечебными учреждениями. Основные — это поликлиника №3, областной противотуберкулезный диспансер. Кроме того, по словам Андрея Якунина, бездомные, которые попадают в центр, проходят вакцинацию.

Инна Пахомова