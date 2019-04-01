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Тюменский школьник стал победителем Всероссийского конкурса "Отечество"

Общество, 18:43 24 апреля 2019

pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Ученик тюменской школы № 42 Евгений Бондарев стал победителем Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся "Отечество", сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Второй поток финала конкурса завершился в Москве 19 апреля. Работа юного исследователя о первой женщине-фотографе Тобольской губернии "Мария Уссаковская: жизнь в объективе" была представлена на секции "Земляки". Месяц назад Евгений уже занял с ней первое место на Всероссийском форуме научной молодежи "Шаг в будущее", став обладателем награды "Лучшая работа в области истории".

По словам мамы Евгения, Виктории Бондаревой, они не собираются останавливаться на достигнутом и уже готовят материалы для новых научно-практических исследований в области истории родного края.

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# Дворец Пионер , исследования , краеведение

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