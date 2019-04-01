Двух человек спасли огнеборцы из условного пожара в "Уватнефтегазе"

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Двух человек спасли из условного пожара из здания ООО "РН-Уватнефтегаз", сообщает региональное управление МЧС.

По легенде учений в результате короткого замыкания произошел пожар в кабинете на пятом этаже административного здания. Главной задачей учений, проводимых не первый раз, является: проверка готовности персонала к действию при включении системы оповещения по эвакуации из здания людей, встрече сотрудников пожарной охраны и правильность доклада об обстановке.

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

После запуска дыммашины, начался отсчет. Сработала автоматическая пожарная сигнализация, обнаружив задымление, и система оповещения. Персонал сообщил о возгорании в пожарную охрану и приступил к организации эвакуации работающих в здании людей.

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

На момент прибытия первых подразделений все находившиеся на объекте люди вышли на улицу и собрались в установленном месте. Была проведена перекличка и установлено, что, согласно замыслу учений, на пятом этаже огнем отрезаны от выхода два человека. Прибывшими подразделениями была организована разведка звеном газодымозащитной службы. Для спасения людей из здания был установлен коленчатый подъемник АКП-50, который успешно эвакуировал их из окна пятого этажа. После обнаружения очага условного пожара, было проведено боевое развертывание и огонь был потушен.

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Начальник службы пожаротушения 32-го отряда федеральной противопожарной службы Евгений Шатунов, в ходе разбора учений отметил: "Персонал ООО "РН-Уватнефтегаз" правильно выполнил все действия по эвакуации сотрудников и встрече подразделений МЧС. В целом поставленные задачи были выполнены, надеюсь, что в реальной жизни отрабатываемые сегодня навыки не пригодятся".