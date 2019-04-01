Легенды о тобольских лесах войдут в концепцию озеленения города

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Победителей и призеров конкурса "Легенды тобольского леса" наградили в Тобольске, сообщает городская администрация.

На участие в конкурсе поступило более 120 заявок. Горожане и жители Тобольского района делились историями, легендами, мифами, связанными с лесом, писали рассказы, стихи, делали фотографии и проводили исследования. Конкурсные работы принимали в трех номинациях: "Зеленое чудо", "Когда деревья были большими" и "Сказания о тобольских деревьях".

Победитель номинации "Сказания о тобольских деревьях" Николай Ломакин в своей работе рассказал о 49 ивах - "стражниках Абалакского монастыря". По легенде деревья высадили монахи между монастырем и Иртышом по количеству дней в Великом посте.

В работах победителя фотономинации "Зеленое чудо" Владимира Капитонова запечатлены необычные деревья, произрастающие в окрестностях Тобольска. Береза и сосна со сросшимися стволами, старая береза с пятью стволами в виде пальцев на руке, вековая сосна окружностью более трех метров. Победила в конкурсе его работа "Бородатые ивы".

Большое количество работ были посвящены соснам. В Тобольске и его окрестностях растают реликтовые сосны, к которым местные туристы-краеведы организуют специальные туры. Принято загадывать желания возле сосен, например, у сосны в кремле. 400-летнюю сосну близ речки Сузгунки связывают с историй Сузге, считая дерево свидетельницей осады татарского городка Ермаком.

Как рассказал начальник управления внутренней социальной инфраструктурой "СИБУР Тобольска" Евгений Кабиш, собранная информация станет основой для реализации мероприятий по развитию городской инфраструктуры, в том числе озеленения и благоустройства.

"Три дерева в сознании горожан играют важную роль в истории города и одновременно рекомендованы к высадке тобольскими учеными: рябины, ивы и сосны. Итоги данного конкурса – это тот контент, который может составить базу для концепции озеленения Тобольска. Будет уместно применение легенд и при благоустройстве новых объектов программы "Тобольск-2020, которую реализует муниципалитетом и правительство области при поддержке СИБУРа", - отметил Евгений Кабиш.