25 апреля в Тюмень пришло похолодание

До +6 градусов Цельсия составит температура воздуха в Тюмени 25 апреля, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают пасмурную ветреную погоду на весь день, к вечеру пойдет дождь. Северный и Северо-западный ветер разовьет скорость до 8 метров в секунду, порывы составят днем до 16 метров в секунду, вечером - до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня 749-754 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 47-83 %.

Утром и днем ожидаются малые геомагнитные бури.

Заход солнца в 20 часов 08 минут. Долгота дня сегодня составит 15 часов 03 минуты.

Согласно долгосрочному прогнозу погоды, с 26 апреля ночная температура воздуха в Тюмени вновь опустится до минусовых температур, ожидается и снег, а тепло вернется в Тюмень лишь к 3 мая.