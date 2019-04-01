Рябины и яблони высадили ишимцы на улицах города

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

98 яблонь и рябин высадили в Ишиме в рамках месячника по очистке, благоустройству и озеленению города. Новые деревья появились на улицах Карла Маркса, Луначарского, Свердлова и другим.

Возле бывшей железнодорожной бани выпилили старые клены и тоже посадили молодые деревца. По словам главы города Федора Шишкина, который принял самое активное участие в посадке деревьев, здесь планируется разбить газоны и сделать парковку с восточной и южной сторон для удобства горожан.

"Сегодня мы проделали колоссальную работу и будем продолжать ее дальше. За последние годы было вырублено много перестойных деревьев, сейчас мы восстанавливаем зеленый фонд города, подсаживаем новые деревья, делаем город зеленее и красивее. До конца года запланировано много мероприятий по благоустройству Ишима, на это правительство области выделили хорошие деньги, что поможет городу быть еще уютнее", - подчеркнул глава муниципалитета.

В мероприятии приняли участие общественники, ветераны, коллективы организаций и предприятий, профсоюзы, студенты, депутаты и представители политических партий.

26 апреля в Ишиме состоится второй общегородской субботник, участие в котором уже подтвердили 26 организаций и предприятий города.

Инна Кондрашкина