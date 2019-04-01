Регоператор продолжает очистку контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий

| Фото: пресс-служба ООО «ТЭО» | Фото: пресс-служба ООО «ТЭО»

Около 1 тыс. тонн отходов, образованных в рамках проведения субботников на территориях города Тюмени, Тюменского и Нижнетавдинского районов вывез оператор по обращению с ТКО за предыдущую неделю, сообщает пресс-служба ООО "ТЭО".

Напомним, региональный оператор в преддверии майских праздников приступил к очистке контейнерных площадок и территорий, прилегающих к ним: компания обеспечивает в ежедневном режиме вывоз листвы, спилов деревьев и прочих отходов, которые размещают на контейнерных площадках жители Тюменской области.

"Наш субботник начался с генеральной уборки площадок города Тюмени в середине прошлой недели. Постепенно к этому процессу подключаются все территории. Транспортировщики работают в усиленном режиме без выходных дней, к работе привлечены дополнительные единицы спецтехники. Объемы вывезенных отходов увеличиваются ежедневно, пик пришелся на этот вторник – было вывезено более 170 тонн прочих отходов", - подчеркнул генеральный директор ООО "ТЭО" Константин Фрумкин.

Региональный оператор призывает жителей области не размещать в мусоросборниках отходы, образовавшиеся после очистки территорий, обрезки деревьев и КГО так как они заполняют весь объем контейнеров и места для ТКО в них не остается. Такой мусор необходимо аккуратно складировать рядом с контейнерной площадкой, а регоператор все вывезет.