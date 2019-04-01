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Для тюменских бездомных собирают куличи и яйца

Общество, 13:15 25 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В тюменском центре помощи "Милосердие" (ул. Коммунистическая, 70) собирают пасхальные куличи и яйца для бездомных.

Жители областной столицы могут помочь в организации праздника для бездомных — привезти куличи и яйца для бездомных в центр помощи "Милосердие" (ул. Коммунистическая, 70). Он работает круглосуточно.

"В субботу пригласим батюшку, будем освящать символы Пасхи. На территории центра "Милосердие" установим столы с яйцами и куличами. В светлую седмицу мы хотим сделать пасхальные обеды для подопечных — как дополнительное питание", — рассказал директор центра помощи Андрей Якунин.

Он напомнил, что в городе проходит акция "Заботливый прохожий". В ее рамках жителей областной столицы призывают рассказывать бездомным о центре помощи "Милосердие", где можно поесть и получить чистые вещи. "Нуждающимся в помощи людям, которые приходят к нам, мы даем суп и чай, а также будем выдавать кулич с яйцами в честь Пасхи", — сказал директор центра помощи "Милосердие".

Инна Пахомова

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# бездомные , Пасха , помощь , праздник

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