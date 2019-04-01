Яблоневая аллея появилась у детской поликлиники в Ишиме

| Фото: областной больницы № 4 (г. Ишим) | Фото: областной больницы № 4 (г. Ишим)

Яблоневую аллею к 74-летию со дня Великой Победы высадили врачи и медицинские сестры детской поликлиники Ишима, сообщает пресс-служба областной больницы № 4.

Саженцы медучреждению выделило управление ЖКХ города. К посадке присоединились и неравнодушные граждане. Житель Ишимского района Николай Кряжев привез внучку на осмотр к педиатру и не смог удержаться, чтобы не помочь в высадке деревьев.

"Я очень люблю садово-огородные дела, за жизнь высадил не один десяток деревьев, почему бы не помочь благому делу. Надеюсь, яблони приживутся и будут радовать не одно поколение ишимцев. Главное сейчас - их сохранить", - пояснил мужчина.

Это первая посадка деревьев возле здания поликлиники. Руководство областной больницы № 4 планирует продолжить озеленение территории. Со временем по периметру появятся кустарники, газоны с цветами, скамейки для мам с детьми. Это будет удобная, зеленая территория для маленьких посетителей детской поликлиники.

"Сейчас весна - пора субботников, и мы решили вместе с медперсоналом поднять горожанам настроение и подарить яблоневую аллею. Постоянно на территории поликлиники устраиваются праздники с приглашением ростовых кукол и клоунов. Аниматоры через игру рассказывают ребятам, как важно проходить диспансеризацию и не бояться прививок. А создание комфортных условий для пациента – это часть национального проекта "Здравоохранение", - подчеркнул главный врач медучреждения Вячеслав Афанасьев.

Соб. инф.