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Тюменцев поздравят с Днем Победы автопробегом

Общество, 08:07 29 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 5 тыс. участников ожидают организаторы автопробега "Нам дороги эти позабыть нельзя", посвященного Дню Победы, который состоится 4 мая, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

В 9 часов транспортная колонна проедет по маршруту с остановками у памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Движение традиционно начнется от сквера Пограничников (мкр Казарово) и завершится у сквера Комсомольский (Московский тракт, 22).

"Мы ожидаем, что юбилейный автопробег соберет более пяти тысяч участников. Это представители молодежи, воспитанники отрасли спорта и молодежной политики, активисты волонтерского движения и тюменские общественники. Мы проедем по всем памятным местам Тюмени, проведем торжественные митинги и почтим память погибших. В 74-ю годовщину Великой Победы мы постараемся сделать автопробег еще более запоминающимся и масштабным", – поделился организатор акции директор ДЮЦ "Град" Эдвард Гиносян.

В финальной точке маршрута – сквере Комсомольский – в рамках акции запланирована работа интерактивных площадок, выставка раритетной техники и вооружения. Мероприятие завершится праздничным концертом.

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# автопробег , День Победы , праздник

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