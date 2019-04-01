В Ишимском пединституте готовятся к приемной кампании

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 23 бюджетных места станет больше в Ишимском педагогическом институте, филиале ТюмГУ и составит 246, из них 199 - на очную форму обучения и 47 – на заочную.

Об этом на пресс-конференции в ишимском пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" рассказал директор вуза Никалай Кудрявцев.

Он отметил, что в 2018 году в институт поступило 180 первокурсников, все они обучаются на бюджетной основе. Всего в пединституте получают образование 1 тыс. 508 студентов, из них 861 по очной форме обучения, 647 – по заочной. На сегодняшний день в вузе реализуются 28 профилей подготовки. Самые популярные из них – начальное и дошкольное образование, русский и иностранный язык, математика и физика, психология и социальная педагогика.

Средний балл ЕГЭ всех принятых на первый курс абитуриентов составил 61,4. Есть отдельные абитуриенты, у которых средний балл выше 80. Среди них институт выбирает 10 самых успешных первокурсников и стимулирует материально суммой от 4 до 5 тыс. рублей.

Для абитуриентов в вузе организованы профильные кафедральные школы, где абитуриентов бесплатно готовят к ЕГЭ по всем предметам: школа истории и права, Гуманитариум, математическая вертикаль, Биоэколаб, Артпроф, Техностарт, педагогический класс.

"Особенностью приемной кампании 2019 года можно назвать бонусный проект Top Talantes - лучшие таланты. Участники проекта – это абитуриенты, которые в течение учебного года зарабатывают дополнительные бонусные баллы для поступления. Бонусные баллы идут в зачет ко вступительным профессиональным испытаниям на все профили подготовки. Еще одна особенность, о которой должны знать не только родители и абитуриенты, но и заказчики на подготовку педагогов - это внесение изменений в законодательство по приему на места в пределах квоты целевого обучения. Данные изменения касаются договорных отношений между заказчиком, исполнителем и потребителем услуг целевого обучения в части обязательств по оказанию мер материальной поддержки, предоставления места трудоустройства со стороны заказчика и освоению образовательной программы. А также трудоустройству после окончания обучения и обязанности проработать не менее трех лет по полученной специальности для выпускника вуза", - рассказала ведущий менеджер по приему студентов и профориентации Татьяна Березина.

Инна Кондрашкина