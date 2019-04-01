Стартовал конкурс фотографий российских дорог

| Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru | Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru

Объявлен всероссийский конкурс публикаций "#ВеснеДорогу". Дедлайн 15 мая.

Организатор: проект Общероссийского народного фронта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог".

К участию приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет.

Принимаются фотографии, демонстрирующие проблемы или же успехи в дорожной сфере в населенном пункте автора.

Снимки должны отражать плохое состояние дорог (отсутствие ремонта, его недостатки) или же, наоборот, какие-либо позитивные практики. Один человек может прислать до трех публикаций, в каждой – не больше пяти фотографий. Снимки должны быть сделаны в период с 1 марта по 15 мая 2019 года лично автором публикации. На конкурс принимаются фотографии в формате JPEG в хорошем качестве (размер – не менее 1 200 пикселей по длинной стороне). Разрешается использовать графические редакторы.

Чтобы принять участие в творческом состязании нужно разместить фотографии в социальной сети:

- Facebook: нужно разместить публикацию с фото с хештегами #ВеснеДорогу и #конкурсОНФ на стене в группе проекта. Затем надо сделать репост записи.

- ВКонтакте: оставить публикацию фото с хештегами #ВеснеДорогу и #конкурсОНФ в группе проекта, а также сделать репост.

- Instagram: нужно выложить сопроводительный текст и фото у себя на странице, отметить пользователя @dorogirussia, указать хештеги #ВеснеДорогу и #конкурсОНФ и не удалять пост до конца мероприятия.

По итогам конкурса определяются 3 победителя, каждый из которых получит в награду один из призов: планшет, смарт-часы и видеорегистратор, и 7 участников, каждый из которых получит внешние жесткие диски.