Тест по истории Великой Отечественной войны пройдут около полумиллиона человек

| Фото: Молодежный парламент при Государственной Думе | Фото: Молодежный парламент при Государственной Думе

Международная акция "Тест по истории Великой Отечественной войны" проходит во всех регионах России и более чем 40 странах за рубежом 26 апреля. Массовую проверку знаний по истории инициировал Молодежный парламент при Государственной Думе совместно с молодежными парламентами регионов, сообщают организаторы.

Акция проходит в преддверии Дня Победы. Предполагается, что участие в ней примут не менее 500 тыс. человек.

Проверить знания можно будет на специальных площадках и онлайн на сайте проекта кдгр.рф.

Центральной площадкой станет Государственная дума.

Тестирование будет включать 30 вопросов о героях, военных действиях, жизни в тылу, культуре, науке и другом, что происходило во время Великой Отечественной войны. Проверка анонимная, пройти ее могут все вне зависимости от пола или возраста.