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Маленьких тюменцев ждут на KIDS FEST в технопарке

Общество, 15:22 26 апреля 2019

https://vk.com/kidsfest72 | Фото: https://vk.com/kidsfest72

Пасхальные фотозоны, праздничная ярмарка, мастер-классы и лекции для мам и пап ждут тюменцев на детском фестивале KIDS FEST, который пройдет в технопарке 27 апреля.

Организаторы запланировали большую анимационную детскую шоу-программу, творческие и прикладные мастер-классы от лучших учебных заведений в городе, бьюти-зону и зону бебиситтеров.

Среди тем лекториев - "Мамореализация, или Как совмещать бизнес и материнство без чувства вины и нервных срывов" от социального антрополога и психолога Вероники Мухаметзяновой, "Детская аптечка. Советы врача-педиатра" неонатолога-реаниматолога, ассистента кафедры педиатрии ТюмГМУ, консультанта по грудному вскармливанию, тренера по грудничковому плаванию Ирины Жарковой, "Пусть не болеют дети или домашний санаторий" врача-педиатра, специалиста по клинической ароматерапии Инны Мухиной. Кроме того, эксперты расскажут о формировании функциональной грамотности у детей, цифровой зависимости ребенка и здоровьесберегающих технологий для развития малышей.

Мероприятие пройдет с 11 до 19 часов, вход свободный, адрес: ул. Республики, 142. Подробная программа фестиваля тут.

Дарья Казакова

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# дети , мастер-классы , семейный выходной , тюменский технопарк , фотозоны

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