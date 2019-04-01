  • 29 апреля 201929.04.2019понедельник
  • USD64,7053
    EUR72,0882
  • В Тюмени -4..-6 С 6 м/с ветер северо-западный

Ямальцев перевезут через реку Пур бесплатно

Общество, 08:51 29 апреля 2019

sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

В период межсезонья перевозка местных жителей через реку Пур судами на воздушных подушках будет бесплатной. Переправой уренгойцев займется, как и прежде, компания "Пурречфлот", сообщает ИА "Север-пресс".

Многоразовый пропуск с неограниченным числом проездов будет действовать в течение года. Получить его можно будет перед посадкой на судно, предъявив паспорт с уренгойской пропиской специалисту местной администрации — он будет дежурить на месте отправки судов. За безопасностью жителей будут следить казаки-дружинники.

Для жителей поселка суда на воздушных подушках — единственный способ оперативно перебраться на другой берег при отсутствии переправы в период ледохода и ледостава. Они начнут курсировать, как только закроются ледовая и понтонные переправы между Уренгоем и Коротчаево. На левом берегу до железнодорожного вокзала будет курсировать автобус. Согласно прогнозам метеорологов, ледоход в Уренгое ожидается 25 мая плюс — минус 5 дней.

Напомним, в декабре в рамках концессионного соглашения между правительством региона и региональной инфраструктурной компанией началось строительство моста через Пур. Он свяжет Уренгой и восточную часть округа с основной сетью региональных дорог. Открытие моста запланировано на 2021 год.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# воздушная подушка , перевозка людей , река Пур , Ямал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:03 29.04.2019Повилас Ванагас: в Тюмени нас встречают по-особому
09:57 29.04.2019Стартовал конкурс фотографий российских дорог
09:46 29.04.2019Слет "СоциоДрайв-2019" соберет социальных предпринимателей Уральского федерального округа
09:24 29.04.2019Сладковские школьники стали участниками проекта "Конструктория Pro"