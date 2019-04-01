Ямальцев перевезут через реку Пур бесплатно

| Фото: sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

В период межсезонья перевозка местных жителей через реку Пур судами на воздушных подушках будет бесплатной. Переправой уренгойцев займется, как и прежде, компания "Пурречфлот", сообщает ИА "Север-пресс".

Многоразовый пропуск с неограниченным числом проездов будет действовать в течение года. Получить его можно будет перед посадкой на судно, предъявив паспорт с уренгойской пропиской специалисту местной администрации — он будет дежурить на месте отправки судов. За безопасностью жителей будут следить казаки-дружинники.

Для жителей поселка суда на воздушных подушках — единственный способ оперативно перебраться на другой берег при отсутствии переправы в период ледохода и ледостава. Они начнут курсировать, как только закроются ледовая и понтонные переправы между Уренгоем и Коротчаево. На левом берегу до железнодорожного вокзала будет курсировать автобус. Согласно прогнозам метеорологов, ледоход в Уренгое ожидается 25 мая плюс — минус 5 дней.

Напомним, в декабре в рамках концессионного соглашения между правительством региона и региональной инфраструктурной компанией началось строительство моста через Пур. Он свяжет Уренгой и восточную часть округа с основной сетью региональных дорог. Открытие моста запланировано на 2021 год.