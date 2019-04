Евгения Погорелова стала Мисс iT Тюменской области

Корону и титул "Мисс iT Тюменской области 2019" вручили тюменке Евгении Погореловой в финале конкурса, который прошел в бизнес-отеле "Евразия" 25 апреля.

Консультант отдела внедрения медицинской информационной системы в поликлиниках компании "1С:Медицина-Регион" Евгения Погорелова – одна из тех, кто разрабатывает и внедряет систему iT-медицины в тюменских больницах и поликлиниках. На заключительном выступлении победительница заинтересовала судей, представив успехи своей работы. Работать в медицине девушке нравится, поскольку эта сфера стала флагманом цифровой экономики.

Искусственный интеллект, кибербезопасность, BigData – это краткий перечень того, с чем ежедневно работает Евгения. Кстати, о последнем: работа с большими данными позволила выявить в регионе зоны риска сердечно-сосудистых заболеваний. То есть уже сегодня Мисс iT Тюменской области Евгения Погорелова наряду с врачами спасает жизни.

"Желаю всем здоровья. А я со своей стороны приложу максимум усилий, чтобы цифровизация в медицине помогла оказывать своевременную и качественную помощь", – пообещала победительница. Она же взяла спецноминацию "Мисс 1С 2019".

Впечатлила жюри авторской чат-бот-системой для месседжеров специалист отдела разработки, внедрения и сопровождения бизнес-приложений Антипинского НПЗ Елена Афанасьева – она стала первой вице-мисс конкурса. Второй вице-мисс признали ведущего специалиста по SMM и копирайтингу группы компаний "ЭНКО" Анастасию Яковлеву. Будучи мамой двоих детей, девушка вела в декрете блог, а когда вышла на работу, стала лицом компании. Недавно Анастасия запустила в Сети конструктор, позволяющий создать квартиру мечты. Призы от спонсоров конкурса вручили финалисткам Елене Станиславской, Марии Сосуновой и Ольге Ширшовой.

Среди 35 участниц, заявившихся на конкурс, по итогам онлайн-голосования титул "Мисс зрительских симпатий" выиграла Галина Федорова – маркетолог хлебокомбината "Абсолют". Она самостоятельно создает сайты, ведет соцсети, не говоря уже о наполнении контентом, работе с отделом продаж или вовсе проведении экскурсий по хлебокомбинату. К победе привел профессиональный подход – телемаркетинг.

"Я очень хотела победить. Расстроилась, когда не попала в двенадцать избранных. Я поняла, что должна выиграть хотя бы в голосовании. Села на телефон и стала обзванивать своих друзей, знакомых и даже малознакомых людей", – шутит девушка.

Спецноминацию "Мисс СЕОВИВАТ 2019" забрала специалист компании СИБУР Информационные Технологии Альбина Астахова (г. Тобольск). "Мисс Ростелеком 2019" и спецприз от компании "Арсенал+" получила Марина Садловская – создатель и идейный вдохновитель интернет-проекта "Успешная мама".

"Мне понравился образовательный проект Марины Садловской. Она все сделала сама. При этом у нее двое детей, один из них – особый ребенок. На сайте она рассказывает другим мамам, как воспитывать детей, как развивать себя, будучи в декрете, общается с другими мамами", – отозвалась о конкурсантке жюри конкурса, вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Елена Аверина.

Свою оценку конкурсанткам дала "Мисс iT Тюменской области" победительница 2018 года Лариса Кочеткова. Девушка учится в аспирантуре, преподает программирование в Тюменском индустриальном университете. Она порадовалась, что в сравнении с годом ранее в 2019 году в финал вышли девушки-программистки.

"Какими качествами должна обладать Мисс IT? Мои друзья отвечают: Мисс IT должна быть умной и красивой. Глядя на конкурсанток, могу смело заявить, что с этими двумя критериями девушки справились. Безусловно, Мисс IT должна быть профессионалом в своей области. Этот конкурс не только про красоту, но способ доказать, что мы – IT-девушки – красивые, талантливые, умные", – считает Лариса Кочеткова.

Организаторами VIII конкурса "Мисс iT Тюменской области" выступили Торгово-промышленная палата Тюменской области, группа компаний "ТюмБИТ", клуб директоров по ИТ Тюменского региона. Партнер конкурса – информационное агентство "Тюменская линия".

Ирина Ромашкина