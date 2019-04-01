Японцы проведут тренировку по системному администрированию в ТюмГУ
Международная тренировка национальной сборной WorldSkills с участием команды из Японии пройдет на базе Лаборатории сетевого и системного администрирования ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.
Тренировка проводится в целях подготовки к чемпионату мира WorldSkills International, который пройдет в Казани в августе этого года.
"Коллеги из Японии сами выступили с инициативой провести совместную тренировку на нашей базе, – отмечает заведующий лабораторией Александр Горбачев. – Нам, безусловно, приятно, что страны-лидеры по нашей компетенции проявляют такую инициативу".
В рамках тренировки участники будут решать проекты конкурсных заданий чемпионата 2019 года, вырабатывать схему оценки и методику проверки, а также формировать обратную связь для команд-разработчиков с целью улучшения проектов и устранения неисправностей перед их официальной публикацией.