Японцы проведут тренировку по системному администрированию в ТюмГУ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Международная тренировка национальной сборной WorldSkills с участием команды из Японии пройдет на базе Лаборатории сетевого и системного администрирования ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Тренировка проводится в целях подготовки к чемпионату мира WorldSkills International, который пройдет в Казани в августе этого года.

"Коллеги из Японии сами выступили с инициативой провести совместную тренировку на нашей базе, – отмечает заведующий лабораторией Александр Горбачев. – Нам, безусловно, приятно, что страны-лидеры по нашей компетенции проявляют такую инициативу".

В рамках тренировки участники будут решать проекты конкурсных заданий чемпионата 2019 года, вырабатывать схему оценки и методику проверки, а также формировать обратную связь для команд-разработчиков с целью улучшения проектов и устранения неисправностей перед их официальной публикацией.