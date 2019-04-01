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Японцы проведут тренировку по системному администрированию в ТюмГУ

Общество, 09:13 29 апреля 2019

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Международная тренировка национальной сборной WorldSkills с участием команды из Японии пройдет на базе Лаборатории сетевого и системного администрирования ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Тренировка проводится в целях подготовки к чемпионату мира WorldSkills International, который пройдет в Казани в августе этого года.

"Коллеги из Японии сами выступили с инициативой провести совместную тренировку на нашей базе, – отмечает заведующий лабораторией Александр Горбачев. – Нам, безусловно, приятно, что страны-лидеры по нашей компетенции проявляют такую инициативу".

В рамках тренировки участники будут решать проекты конкурсных заданий чемпионата 2019 года, вырабатывать схему оценки и методику проверки, а также формировать обратную связь для команд-разработчиков с целью улучшения проектов и устранения неисправностей перед их официальной публикацией.

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# системное администрирование , ТюмГУ

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