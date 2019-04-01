Тюменцы завоевали семь медалей на Дельфийских играх

| Фото: Дельфийские игры во ВКонтакте | Фото: Дельфийские игры во ВКонтакте

Семь медалей завоевала команда Тюменской области на XVIII молодежных Дельфийских игр, которые прошли в Ростове-на-Дону с 19 по 24 апреля, сообщает региональный департамент культуры.

Первое место в номинации "Художественное чтение" - Семен Шестаков из Тобольска, преподаватель - Мария Чечерова. Второе место в номинации "Сольное народное пение" - Сергей Антонов из детской школы искусств "Этюд" Тюмени, педагог-концертмейстер - Николай Мельников, педагог - Ярослава Мельникова.

Второе место в номинации "Кулинарное искусство" — Алина Шайхутдинова, Тюменский техникум индустрии, питания, коммерции и сервиса, педагог - Лилия Тихонова.

В номинации "Искусство воспитания" - студентка Тюменского государственного университета Екатерина Мокина стала второй.

Третье место в номинации "Театр" - Учебный театр отделения искусств и культуры им. А. А. Алябьева Тобольского многопрофильного техникума, руководитель театра — Ольга Солодова.

Третье место в номинации "Защита персональных данных" - Александр Шулепов, Тюменский государственный университет; педагог — Искандер Зулькарнеев.

Третье место "Искусство воспитания" Полина Могутова , Колледж цифровых и педагогических технологий Тюмени, руководитель подготовки — Татьяна Рагозина Михайловна.

В соревнованиях приняли участие около 2,5 тыс. юных талантов со всей России. В 2020 году Дельфийские игры пройдут в Омской области и будут посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.