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Жительницу Уганды назвали самой многодетной мамой в мире

Общество, 16:19 27 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ТСН.

Отмечается, что у женщины имеется редкая особенность организма, из-за которой она всегда рожает более чем одного ребенка. Своих первых детей она родила в 13 лет. При этом она пять раз рожала двойняшек, четыре раза тройняшек и пять раз четверняшек.

Вся семья проживает в небольшом цементном домике в поселке недалеко от кофейных плантаций. Причем три года назад из семьи ушел отец, и женщина теперь самостоятельно пытается воспитывать всех детей.

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# многодетные мамы , Уганда

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