Google приготовил к Пасхе интерактивную игру-кликер о традициях праздника

| Фото: google.com | Фото: google.com

Узнать о пасхальных традициях в разных странах предлагает пользователям своего поисковика компания Google.

На время праздника Пасхи кнопку "Мне повезет!" под поисковой строкой заменили кнопкой "Мое настроение" и украсили расписным яйцом. При нажатии на нее экран монитора заполняется пасхальными атрибутами: цветами, выпечкой, кроликами, яйцами и корзинками. Кликнув на любое из изображений, пользователь сможет прочитать интересные факты об украшении деревьев и веток, взглядах на пасхальный хлеб в разных странах, охоте за пасхальными яйцами и о том, как производители шоколада изменили Пасху.

К примеру, кликнув на забавного зверька, похожего на зайца и мышь одновременно, можно узнать, что в Австралии вместо пасхального кролика фигурирует билби, также известный как кроличий бандикут. Это маленький сумчатый зверек с длинными ушами, заостренной мордочкой, черно-белым хвостом и сероватым мехом. В сумке на животе он носит детеныша. Около 100 лет назад билби были широко распространены в Австралии: их можно было найти более чем на 70% материка. Сейчас они на национальном уровне считаются уязвимым видом. На билби охотятся кошки и лисы, а кролики выгоняют их из нор.

В 1968 году девочка по имени Роуз-Мари Дастинг написала историю под названием "Билли — австралийский пасхальный билби", которая позже была опубликовала в виде книги, чтобы повысить внимание нации к быстро исчезающему животному. В 1991 году фонд Rabbit-Free Australia (FDA) стал продвигать идею, чтобы повысить осведомленность о сокращающемся числе билби.

При поддержке крупных кондитерских компаний организация теперь помогает собирать деньги на спасение билби. Поступления от продаж шоколадных билби идут в фонд Save The Bilby, стремящийся увеличить популяцию сумчатых: они выращивают билби в неволе и выпускают их в безопасное огороженное место на природе. Историю о пасхальном билби помогали увековечить и другие детские авторы. Например, Джени Брайт написала сказку о Бурра Ниму — пасхальном билби, который дарит детям крашеные яйца и просит помочь спасти страну от кроликов, сообщают в проекте Google Arts and Culture.

Дарья Казакова